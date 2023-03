Härtefallfonds für Opfer der SED-Diktatur kaum genutzt

Justiz: Baerbock für leichteren Zugang zu Hilfen für SED-Opfer

Beim Besuch eines sogenannten Kindergefängnisses aus DDR-Zeiten in Brandenburg hat sich die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock für leichteren Zugang ehemaliger SED-Opfer zu finanziellen Hilfen ausgesprochen. An diesem Ort sehe man, «dass Menschen, die als Kinder, als Jugendliche hier eingesperrt worden sind, diese Erinnerung, diese Schäden, diese Folgen mit ins Grab nehmen werden", sagte Baerbock am Freitag in Bad Freienwalde. Die Bundesaußenministerin äußerte sich in ihrer Funktion als brandenburgische Bundestagsabgeordnete.