Ausstellung zeigt Welt des Schmucks von Burg-Studenten

Gourmetführer: Michelin bringt keine neuen Sterne nach Sachsen-Anhalt

Die Restaurants in Sachsen-Anhalt erhalten in diesem Jahr weder mehr noch weniger Michelin-Sterne. Damit bleiben das «Speiseberg» in Halle sowie das «Pietsch» und das «Zeitwerk» in Wernigerode (Landkreis Harz) die einzigen drei Sternerestaurants des Landes. Das geht aus der neuen Ausgabe des Guide Michelin hervor. Alle drei Restaurants sind jeweils mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. In den Zwei- und Drei-Sterne-Kategorien finden sich bislang keine Häuser aus Sachsen-Anhalt.