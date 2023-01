GEW-Chefin verlässt Bildungsgipfel aus Protest vorzeitig

Chemieunternehmen: Linde nimmt Edelgaseanlage in Leuna in Betrieb

Die Linde AG hat am Chemiestandort Leuna eine neue Anlage in Betrieb genommen. Diese dient der Produktion der Edelgase Krypton und Xenon in hochreiner Form, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Einsatzgebiete seien die Halbleiter-, Elektronik- und Beleuchtungsindustrie. «Ob für die Helligkeit von Handys, Operationssälen oder von Scheinwerfern», erklärte ein Sprecher die Einsatzgebiete. Es sei in Leuna ein «zweistelliger Millionenbetrag» investiert worden. Die Anlage sei hochkomplex und technisch anspruchsvoll.