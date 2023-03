Nordfriesland: 47-Jähriger durch Messerstich getötet

Ein 47-Jähriger ist am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Simonsberg (Kreis Nordfriesland) getötet worden. Ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger sei noch in der Nähe des Tatortes festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Opfer sei durch mindestens einen Messerstich so schwer verletzt worden, dass es trotz aller Bemühungen von Rettungskräften noch am Tatort seinen Verletzungen erlegen sei.