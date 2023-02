Home

Kriminalität: Mann schickt Postsendungen mit Substanzen in Justizgebäude

In Dienstgebäuden der Justiz in Dessau-Roßlau und der Lutherstadt Wittenberg sind am Montag zwei Postsendungen mit verdächtigen Substanzen aufgetaucht. Die Polizei machte in diesem Zusammenhang einen 43-jährigen Tatverdächtigen aus, hieß es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Der Mann aus Wittenberg sei in beiden Fällen dringend tatverdächtig. Es seien entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

So musste am Montagmorgen laut Polizei in einer Justizniederlassung in Dessau das Erdgeschoss geräumt und der Raum mit dem verdächtigen Paket geschlossen werden. Polizei und Berufsfeuerwehr hätten eine noch unbekannte Substanz gesichert, die noch untersucht werde. Es habe keine Gefahr für Dritte bestanden, hieß es. In Wittenberg habe ein Brief nach Drogen gerochen. Laut Polizei habe es eine positive Reaktion auf Betäubungsmittel gegeben, genauer auf «cannabinoide Substanzen». Zu einem möglichen Motiv des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

