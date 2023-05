Unternehmen erwarten zunächst keine Belebung des Markts

Kretschmer an Wissing: «EU endet nicht an Neiße und Oder»

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat in einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Ausbau der Verkehrswege in den ostdeutschen Ländern angemahnt. Ihnen sei die Straßen- und Schienenanbindung nach Mittel- und Osteuropa ein besonders wichtiges Anliegen, hieß es in dem Schreiben, das die Staatskanzlei in Dresden am Mittwoch veröffentlichte. Im Vergleich zur Anbindung nach Westeuropa gebe ist im Osten nach wie vor einen erheblichen Nachholbedarf. «Europa endet nicht an Neiße und Oder. Und verkehrspolitisch haben wir augenscheinlich immer noch nicht den Bruch des Kalten Krieges überwunden.»