Liebig ruft zu Beschäftigung mit dem Glauben auf

Halle: Oberbürgermeister Wiegand will zurück ins Amt

Halles suspendierter Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) will zurück in sein Amt. Mit einem entsprechenden Antrag wandte sich der Politiker nach der jüngsten Entscheidung des Landesverwaltungsamts deshalb an das Verwaltungsgericht in Magdeburg, wie das Gericht auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigte. «Mit dem am 04. April gestellten Antrag begehrt der Antragsteller unter Abänderung des Beschlusses vom 16. Dezember 2021 insbesondere die vorläufige Dienstenthebung vom 07. Juni 2021 aufzuheben», erklärte ein Sprecher. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.