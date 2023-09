Home

«Voller Einsatz» - Gardelegen feiert Tag der Feuerwehr

In Gardelegen ist am Samstag der Tag der Feuerwehr unter dem Motto «Voller Einsatz» eröffnet worden. Mit dem jährlichen stattfindenden Tag will das Land um Nachwuchs für die Feuerwehr werben und einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr geben.

Tamara Zieschang (CDU), Sachsen-Anhalts Ministerin für Inneres und Sport, spricht zum "Tag der Feuerwehr" mit dem Nachwuchs für die Wehren. © Heiko Rebsch/dpa

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) verlieh am Vormittag Brandschutz- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen für besondere Verdienste an die Kameradinnen und Kameraden. Die zentrale Veranstaltung wurde in der Hansestadt in der Altmark gefeiert, aber auch andernorts gab es Aktionen, etwa den Tag der offenen Tür in Teutschenthal und eine Festsitzung in Radegast. «Die gut 31 000 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren sind immer da, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes brennt und sie gebraucht werden. Dafür können wir alle ihnen nicht genug danken», hatte Zieschang im Vorfeld gesagt. Zum Tag der Feuerwehr hatte zugleich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) seine Ehrenpatenkinder zum Jahrestreffen geladen. Auf dem Gelände des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge gab es Aktionen der Jugendfeuerwehr und Feuerwehrautos zum Anfassen. Der Ministerpräsident übernimmt seit 2005 Ehrenpatenschaften für Drillinge, Vierlinge und noch größeren Kindersegen.

