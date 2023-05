Landkreise beklagen Unterfinanzierung

Sachsen-Anhalt: Vorverkauf des Deutschlandtickets angelaufen

Bei den Verkehrsbetrieben in Sachsen-Anhalt ist der Vorverkauf des Deutschlandtickets am Montag angelaufen. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe schoben den Verkauf schon vor Tagen über eine Vorregistrierung an. Das Abo-Ticket soll die Kunden dann Mitte April erreichen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Am Montag startete zusätzlich zu den Voranmeldungen der reguläre Verkaufsprozess. Auch diese Kunden sollen dann das Ticket via Email erhalten. In der Mail sei auch der QR-Code enthalten, mit dem die Kunden das Ticket in ihre Handy-App laden könnten.