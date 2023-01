Kiloweise Drogen bei Durchsuchung gefunden

Tarife: Über 3800 Mitarbeiter der Post streiken in Ostdeutschland

Der Warnstreik von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Post geht auch in Ostdeutschland am Freitag weiter. Schwerpunkt des Warnstreiks seien die Standorte in den großen Städten Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens, sagte Verdi-Streikleiter Norman Schulze am Freitagmorgen. Am Donnerstag seien vor allem Mitarbeitende in Außenbereichen dazu aufgefordert worden, ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Am Freitag rief Verdi vor allem Zustellerinnen und Zusteller zur Arbeitsniederlegung auf. Insgesamt beteiligten sich am Freitag demnach mehr als 3800 Post-Mitarbeitende an dem Warnstreik.