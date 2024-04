IWH: Zahl der Firmenpleiten im März auf Rekordniveau

Land will Vorreiterrolle bei grünem Wasserstoff einnehmen

Sachsen-Anhalt will beim Ausbau von grünem Wasserstoff eine Vorreiterrolle einnehmen. Am Donnerstagnachmittag (13 Uhr) lädt Umwelt- und Energieminister Armin Willingmann (SPD) Vertreter von Politik und Unternehmen zu einem Wasserstoffforum in Berlin ein. Dabei sollen die wichtigsten Projekte und Entwicklungen zum Thema Wasserstoff in Sachsen-Anhalt vorgestellt werden. Das Land hatte Anfang des Jahres ein Gutachten vorgestellt, nach dem sich der Bedarf an Wasserstoff als alternativer Energiequelle in den kommenden 20 Jahren verdoppeln werde. Vergangenen Monat hatten die ostdeutschen Bundesländer eine gemeinsame Wasserstoff-Initiative gegründet, um sich besser zu vernetzen.