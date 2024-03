Online-Angebote der Bibliotheken stärker genutzt

Waldfläche in Sachsen-Anhalt wächst weiter

Die Waldfläche in Sachsen-Anhalt wächst kontinuierlich an. Sie habe im Jahr 2022 rund 4620 Quadratkilometer betragen, etwa 22,6 Prozent der Landesfläche, wie das Statistische Landesamt am Montag anlässlich des Internationalen Tag des Waldes am 21. März mitteilte. Im Jahr zuvor seien es noch 4608 Quadratkilometer gewesen. Rein rechnerisch entfielen auf jede Person in Sachsen-Anhalt 2113 Quadratmeter Wald, weniger als ein Drittel eines Fußballfeldes.