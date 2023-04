ADFC bemängelt schleppenden Ausbau von Fahrradwegen im Land

Fahrrad: ADFC fordert Tempo beim Radewegebau

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) verlangt von der künftigen Landesregierung einen beschleunigten Ausbau der Radwege an Landesstraßen. Sowohl bei der Entwicklung von Radschnellwegen als auch beim Ausbau des Radwegenetzes in ländlichen Gebieten komme man kaum voran und sei noch nicht auf dem Kurs in Richtung «Fahrradland», erklärte der ADFC anlässlich seiner Landesversammlung am Samstag in Frankfurt. Dies sei aber im Sinne des Klimaschutzes, der Verkehrssicherheit und Bewegungsförderung zwingend.