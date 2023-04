Wasserbedarf der Wirtschaft steigt weiter

Festnahme: Siebenjähriger in Halle mit Messer verletzt

Ein siebenjähriger Junge ist am zentralen Hallmarkt in Halle (Saale) mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, soll ein 60-Jähriger dem Kind am Donnerstagvormittag an der Salzgrafenstraße eine Stichverletzung zugefügt haben. Der Junge kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so ein Sprecher. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Der Bereich am Hallmarkt war im Zuge der Ermittlungen und Spurensicherung zwischenzeitlich abgesperrt. Weitere Details gab die Polizei bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.