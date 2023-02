Tausende Grundsteuererklärungen fehlen weiterhin

Immobilien: Ministerium: 88 Prozent der Grundsteuererklärungen sind da

In Sachsen-Anhalt sind dem Finanzministerium zufolge 88 Prozent der Grundsteuererklärungen fristgerecht abgegeben worden. Am Dienstag, dem letzten rechtzeitigen Abgabetag, seien 28.500 Erklärungen eingegangen, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch. Mehr seien es an keinem anderen Tag gewesen. Täglich wurden zuletzt im Durchschnitt rund 10.000 Erklärungen abgegeben. Unmittelbar vor Fristende lagen die Zahlen aber deutlich darüber: Am Sonntag wurden rund 12.000 Erklärungen eingereicht, am Montag sogar 21.000.