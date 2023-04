Home

Hochschulen: Rund 58.000 Studierende starten ins Sommersemester

Rund 58.000 Studierende starten in diesen Tagen an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt in das Sommersemester 2023. Für sie beginne nach der Corona-Pandemie nun eine neue Normalität, erklärte Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Dienstag. «Es gibt keine Corona-bedingten Einschränkungen mehr und die Lehre findet wieder in Präsenz statt. Das ist für Lehre und Forschung gleichermaßen wichtig, denn Wissenschaft lebt vom gemeinsamen Austausch.» In der halleschen Marktkirche stand am Dienstag der Semestereröffnungsgottesdienst an.

Der Minister hob das Engagement der Hochschulen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hervor. 181 geflüchtete Studierende aus dem Land setzten ihr Studium an den hiesigen Hochschulen fort. 52 hätten sich für das Sommersemester beworben und 300 befänden sich in Kursen des Landesstudienkollegs. «Die Angaben zeigen beispielhaft auf, wie groß die Solidarität mit der Ukraine angesichts des völkerrechtswidrigen russischen Überfalls ist», so Willingmann. Das Semester sei auch weiter von der Energiekrise geprägt. Das Land habe den Hochschulen für die Bewältigung zusätzlicher Energiekosten 20 Millionen Euro bereitgestellt. «Darüber hinaus werden wir uns für weitere Unterstützungsleistungen für die Studierenden einsetzen», erklärte der Minister. Bislang hätten Studierende, die Bafög beziehen, zwei Heizkostenzuschüsse vom Bund erhalten. Seit dem 15. März könnten alle Studierende sowie Fachschülerinnen und Fachschüler die vom Bund versprochene Einmalzahlung über 200 Euro beantragen. Aktuell studieren den Angaben zufolge 52.390 Menschen an den sieben staatlichen Hochschulen Sachsen-Anhalts. Zusammen mit den Studierenden an den privaten Hochschulen seien es 58 377. Dazu gehörten auch die rund 5000 Studierenden der privaten Steinbeis Hochschule, die Anfang März ihren Sitz von Berlin nach Magdeburg verlegt hatte.

