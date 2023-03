Ausstellung in Rektoratsvilla zeigt Graffitikunst

Die Räume der Rektoratsvilla der Hochschule Harz sind in den kommenden Wochen Präsentationsort für Graffitikunst. Nach der Vernissage von «Von der Straße ins Haus: Street Art» werden die Kunstwerke des Malers und Grafikers Chezwin Benson bis Ende Mai in Wernigerode gezeigt. Dabei werden nach Hochschulangaben vor allem Arbeiten mit Motiven aus dem Tierreich und kleinere Kollektionen von Porträts ausgestellt, die der gebürtige Südafrikaner angefertigt hat.

Benson verwende gern Acryl-, Öl- und Sprühfarben sowie Blattgoldfolie. Sein Ziel sei es, «Wände mit Street Art zu verschönern, um Räume und Atmosphären zu verändern», hieß es. Dabei habe der Künstler auch Harzer Sehenswürdigkeiten verewigt.

Benson studierte den Angaben zufolge bis 2017 «Design and Studio Art» an der Central University of Technology im südafrikanischen Bloemfontein, einer Partner-Universität der Hochschule Harz. 2018 sei der Künstler nach Deutschland gekommen, lebte zunächst in Wernigerode und seit 2019 in Rendsburg (Schleswig-Holstein), wo er auch freiberuflich als Grafik- und Graffitikünstler arbeitet.