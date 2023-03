Großbrand: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Antragstellung: Steigende Zahl von Pflegebedürftigen in Sachsen-Anhalt

Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt haben in den vergangenen Jahren einen Antrag auf Pflege gestellt. Zwischen 2017 und 2022 sei die Zahl der Pflegeanträge um 29 Prozent gestiegen, teilte der Medizinische Dienst Sachsen-Anhalt am Donnerstag in Magdeburg mit. Demnach seien im vergangenen Jahr über 104.000 Anträge gezählt worden. Auch im neuen Jahr sei die Tendenz weiter steigend.