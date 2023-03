Union Halle-Neustadt holt Wiechers als Cheftrainer

Katastrophenschutz: Erstes in Deutschland stationiertes Löschflugzeug angekommen

Der Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt hat seit Donnerstag ein eigens zur Brandbekämpfung stationiertes Löschflugzeug. Das Flugzeug sei am Nachmittag aus Polen gekommen und das «erste in Deutschland stationierte Löschflugzeug», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. Die Maschine mache eine zeitnahe und schnellere Bekämpfung von Bränden in der Region möglich, hieß es von der Kreisverwaltung.