Union Halle-Neustadt beurlaubt Trainerin Katrin Schneider

Handball: Vertrag von Union-Trainerin Schneider wird nicht verlängert

Das Management des SV Union Halle-Neustadt plant in der kommenden Saison nicht mehr mit Katrin Schneider. Der im Sommer dieses Jahres auslaufende Vertrag der Trainerin wird nicht verlängert. Das gab der Handball-Bundesligist am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. In der Saison 2021/22 hat der SV Union Halle-Neustadt unter der Regie von Schneider mit dem achten Platz in der Bundesliga für das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte gesorgt. Derzeit liegt die Mannschaft auf dem zehnten Rang mit drei Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz.