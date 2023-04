Home

Handball-Bundesliga: Smits führt SC Magdeburg zum Sieg: 38:34 beim Bergischen HC

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Beim Bergischen HC in Düsseldorf gab es am Gründonnerstag ein hart erarbeitetes 38:34 (16:17). Als bester Magdeburger Werfer ragte Kay Smits mit vierzehn Toren heraus. Vor dem Spitzenspiel bei Rekordmeister THW Kiel liegt der SCM mit 40:10 Punkten auf Rang drei.

Magdeburgs Kay Smits (M) am Ball. Der SC Magdeburg hat in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Ohne Nationalspieler Philipp Weber, der nach einer Gehirnerschütterung aus dem Melsungen-Spiel in Magdeburg geblieben war, startete der SCM ordentlich in die Partie, führte schnell (3:2/4.). Defensiv bekam der Meister allerdings wenig Zugriff und die Gastgeber drehten die Partie (8:6/11.). Magdeburg tat sich gegen die teils offensive Deckung des BHC schwer, blieb aber am Gastgeber dran und ging mit knappem Rückstand in die Pause. Nach Wiederanpfiff kam der SCM besser zurecht, führte erstmals mit zwei Treffern (20:18/35.) - und lag 90 Sekunden später doch wieder zurück (20:21). Danach setzten sich die Elbestädter jedoch auf vier Tore ab und hielten den Vorsprung bis zum Schluss.

