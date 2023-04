Messerangriff auf Siebenjährigen: 60-Jähriger festgenommen

Tarifkonflikt: Warnstreik bei Ikea in Magdeburg und Günthersdorf

In den Ikea-Möbelhäusern in Magdeburg und Günthersdorf (Saalekreis) legen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am diesem Freitag und am Samstag erneut ihre Arbeit nieder. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Einer Gewerkschaftssprecherin zufolge versammelten sich rund 40 Streikende am Freitag auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses in Günthersdorf. Am Samstag will die Gewerkschaft vor dem Standort in Magdeburg streiken. Bereits in der vergangenen Woche hatten Mitarbeiter beider Einrichtungshäuser ihre Arbeit niedergelegt. Auch in anderen Bundesländern beteiligen sich Beschäftigte an den Warnstreiks.