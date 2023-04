Prozess: Lebenslange Haft in elf Jahre altem Mordfall von Wegeleben

Elf Jahre nach dem Mord an einer Rentnerin in Wegeleben (Landkreis Harz) hat das Landgericht Magdeburg einen 35 Jahre alten Mann schuldig gesprochen. Das Gericht verurteilte den Angeklagten am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe und folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der früher in Wegeleben wohnende Mann die 77 Jahre alte Frau im April 2012 in ihrem Haus getötet hatte, um eine Straftat zu verdecken.