Verkehr: Auto-Tuning-Szene trifft sich an Talsperre - Polizeipräsenz

Anhänger Auto-Tuning-Szene aus ganz Deutschland haben sich am Freitag im Harz unter Polizei-Präsenz an der Rappbodetalsperre und im benachbarten Tunnel getroffen. Anlass der Zusammenkunft sei der «Carfriday» (deutsch: Auto-Freitag) in Anlehnung an Karfreitag gewesen, teilte die Polizei in Halberstadt mit. «Seit dem Vormittag haben sich mehrere Hundert Fahrzeuge an den Treffpunkten versammelt», sagte ein Sprecher.