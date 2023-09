Gefangener nutzt Zahnarzttermin für Fluchtversuch

Magdeburg-Coach Titz warnt vor Paderborn

Cheftrainer Christian Titz will sich vom 14. Tabellenplatz des SC Paderborn nicht blenden lassen. «Wir dürfen in so einer frühen Phase der Saison nicht so wertend reingehen, denn ein Stück weit werden sich die Ergebnisse wieder relativieren», sagte der Coach vom 1. FC Magdeburg vor dem Punktspiel an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den SCP und betonte: «Paderborn ist eine sehr stabile Mannschaft, sehr spielstark. Es wird ein interessantes Spiel, da wir auf eine Mannschaft treffen, die auch das Spiel von hinten aufbauen möchte. Sie sind in den Zwischenräumen sehr stark und bringen auf der letzten Linie sehr viel Geschwindigkeit rein.»