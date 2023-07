Feuer in Tiefgarage zerstört sechs Autos

Drei Verletzte bei Tiefgaragenbrand in Mainzer Altstadt

Bei einem Brand in der Mainzer Altstadt sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Zwei Feuerwehrmänner erlitten einen Kreislaufkollaps, eine Anwohnerin trug eine leichte Rauchvergiftung davon, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Mainz mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand in einem Lagerraum in einer Tiefgarage am Nachmittag, hieß es. Grund für die Kreislaufzusammenbrüche der Feuerwehrleute waren die extremen Temperaturen an der Brandstelle, hieß es. Einer der beiden Männer kam in ein Krankenhaus, wurde den Angaben zufolge am Nachmittag aber wieder entlassen.