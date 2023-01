Deutlich mehr Flächen in Sachsen-Anhalt nitratbelastet

Elektronik: Intel-Vorstand: Baustart in Magdeburg vielleicht 2024

Der US-Chiphersteller Intel steht bislang zu seinen Investitionsplänen in Magdeburg und hat einen groben Zeitplan genannt. «Bislang haben wir das Jahr 2023 für Genehmigungen eingeplant und vielleicht etwa 2024 für den Start der Bauarbeiten», sagte Intel-Vorstand Keyvan Esfarjani in einem Interview «Zeit online». «Wir haben jetzt erst einmal das Grundstück gekauft und dafür einen großen Scheck ausgestellt - trotz des wirtschaftlich unsicheren Umfelds. Die Planungen in Sachsen-Anhalt und vor allem in Magdeburg laufen sehr gut.» Zugleich rückte der Intel-Vorstand die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts in den Fokus.