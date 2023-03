Öffentlicher Dienst: Warnstreiks im Norden Sachse-Anhalts

Verdi: Bereits hunderte Teilnehmer bei Verdi-Warnstreik in Halle

Für viele Familien gestaltet sich in Sachsen-Anhalt die Kinderbetreuung am Mittwoch schwierig. Hunderte Beschäftigte in den kommunalen Kitas und Horten in Halle, Magdeburg, im Saalekreis, Bördekreis und im Burgenlandkreis sowie in den Städten Burg und Halberstadt beteiligten sich an einem ganztägigen Warnstreik. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte am Mittwochmorgen, dass bei der Hauptveranstaltung in Halle bis zu 300 Menschen versammelt seien. Die Gewerkschaft hatte zu dem Streik im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst aufgerufen.