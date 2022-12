Schlägerei in Halle: Zwei Verletzte

Katastrophenfall: Probealarm für den Ernstfall auch in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt hat am Donnerstag beim bundesweiten Warntag seine Warnsysteme für den Ernstfall getestet. Mit einem schrillen Ton um 11.00 Uhr sowie Vibration auf dem Handy, Warnungen per Rundfunk, Fernsehen oder Sirenen wurden Menschen über den Probealarm informiert. Es sei getestet worden, wie die Menschen in Deutschland gut gewarnt werden können. Das sei auch in Mansfeld-Südharz getestet worden, sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) beim Besuch der Integrierten Leitstelle in Sangerhausen. Im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es den Angaben zufolge 170 Sirenen, in Sachsen-Anhalt bisher rund 2000.