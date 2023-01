Grimm-Benne erteilt Rettungsschirm für Krankenhäuser Absage

Krankenhaus: Klinikum bekommt Unterstützung aus Corona-Sondervermögen

Das Altmark-Klinikum mit Standorten in Gardelegen und Salzwedel erhält rund 9,9 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen zur Bewältigung der Pandemiefolgen. Von dem Geld sollen unter anderem die zentrale Notaufnahme und die intensivmedizinische Behandlungseinheit in Salzwedel modernisiert werden, teilte das Klinikum am Freitag nach der Übergabe es Zuwendungsbescheides mit. In Gardelegen wird das Krankenhaus baulich umstrukturiert. So sollen die ambulante und stationäre Pädiatrie künftig unter einem Dach arbeiten.