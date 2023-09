Ärzte und Apotheker: Wenig Nachfrage nach Corona-Impfstoff

KV rechnet mit moderater Nachfrage

Die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen, Annette Rommel, rechnet mit einer eher moderaten Nachfrage nach Corona-Auffrischungsimpfungen in diesem Herbst. «Wer voriges Jahr davon überzeugt war, lässt sich auch in diesem Jahr wieder impfen», sagte Rommel am Montag auf Anfrage. In ihrer Praxis seien bereits Termine vereinbart worden. «Aber ein Riesenansturm wird das nicht.» Die KV-Chefin betreibt eine Hausarztpraxis in Mechterstädt (Landkreis Gotha). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Montag zu empfohlenen Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 aufgerufen.