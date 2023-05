Memleben präsentiert Ausstellung zu Kaiser Otto I.

Magdeburger Schau zeigt Bilder Ottos des Großen

Eine neue Ausstellung in Magdeburg beleuchtet zum 1050. Todestag Ottos des Großen, wie in verschiedenen Epochen auf den Herrscher geschaut und wie er in der Kunst dargestellt wurde. Auf 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden Gemälde, Grafiken, Skulpturen und Buchkunst gezeigt, wie Kurator Claus-Peter Hasse am Donnerstag sagte. 15 Leihgeber aus Deutschland und Europa hätten dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg etwa 35 Originalkunstwerke zur Verfügung gestellt. Fast ebenso viele Objekte seien in Projektionen und anderen Medien dargestellt. Die Werke reichen vom Mittelalter bis in die Gegenwart.