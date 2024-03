Landtag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Nach Absage von Gedenkstunde: Haseloff nicht bei Landwirten

Nach der Absage der zentralen Gedenkstunde für die Opfer des Holocausts wegen Bauernprotesten will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Samstag nicht wie geplant vor den Landwirten auftreten. Das bestätigte die Staatskanzlei am Freitag auf Anfrage. Das Gedenken habe Priorität, sagte ein Regierungssprecher. Haseloff nehme deshalb nun am Samstag an einer Gedenkstunde in Wittenberg teil. Zunächst hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» online darüber berichtet.