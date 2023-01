Halle als idealer Ort für Zukunftszentrum Deutsche Einheit

Geschichte: Sachsen will Zukunftszentrum Deutsche Einheit: Konzept steht

Sachsen sieht sich wegen seiner Geschichte im Herbst 1989 prädestiniert für den Standort eines geplanten «Zukunftszentrums» zur Deutschen Einheit und Europäischen Transformation. «Sachsen ist das Land der Friedlichen Revolution, von hier aus begann dieser Prozess, der dann in die Deutsche Einheit und die Europäische Einigung gemündet hat», sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Mittwoch in Dresden. Die gemeinsame Bewerbung von Leipzig als «Motor dieser Entwicklung» und Plauen sei eine besondere Kraft im Wettbewerb. Dass der Umbruch in Sachsen begann, «darf nicht in Vergessenheit geraten».