Lotto-Toto gibt mehr als eine Million Euro

Soziales: Lotto-Stiftung: 7 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte

Die Berliner Lotto-Stiftung will 20 gemeinnützige Projekte in Berlin mit knapp 7 Millionen Euro fördern. Das gab die Stiftung am Donnerstag nach ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr bekannt. 180.000 Euro sollen beispielsweise an den Verein «Rote Nasen» gehen, der mit dem Geld Besuche von Clowns in verschiedenen Senioreneinrichtungen in Berlin umsetzen will.