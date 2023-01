Tiere: Erneut Fälle von Geflügelpest in Sachsen-Anhalt entdeckt

In Sachsen-Anhalt sind erstmals seit Monaten wieder Fälle von Geflügelpest aufgetreten. Am ersten Dezemberwochenende seien mehrere Gänse wegen des Virus gestorben, hieß es vom Landesamt für Verbraucherschutz in Sachsen-Anhalt am Mittwoch. Bereits in der Vorwoche erfolgte bei einer tot entdeckten Schnepfe im Altmarkkreis Salzwedel der Nachweis der Vogelgrippe. Dies seien in Sachsen-Anhalt die ersten Fälle der Virus-Krankheit in der zweiten Jahreshälfte.