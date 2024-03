Neue Club-WM: Leipzig nur mit Außenseiterchancen

Marksteiner erste Neuverpflichtung bei Halle-Neustadt

Handball-Bundesligist Union Halle-Neustadt vermeldet die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, kommt Viktoria Marksteiner zum um den Klassenverbleib kämpfenden Club aus Sachsen-Anhalt. Die 18-Jährige spielt derzeit beim SC Ferlach in der ersten österreichischen Liga und unterschrieb für zwei Jahre in Halle. Die österreichische Junioren-Nationalspielerin zählt zu den torgefährlichsten Spielerinnen in ihrer Heimat. Sie ist flexibel auf allen drei Rückraumpositionen einsetzbar.