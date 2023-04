HFC rutscht nach 0:0 in Dortmund in die Abstiegszone

Der Hallesche FC ist im achten Spiel unter Sreto Ristic ungeschlagen geblieben, aber trotz dieser Erfolgsserie in die Abstiegszone gerutscht. Am Samstag holten die Saalestädter bei ihrem Gastspiel bei der U23 von Borussia Dortmund beim 0:0 zwar einen Punkt, fielen aber durch den Sieg von Bayreuth vom 16. auf den 17. Platz zurück.

Die Dortmunder begannen schwungvoll. Ole Pohlmann (3.) und Justin Njinmah (13.) verfehlten das HFC-Gehäuse nur um Zentimeter. Nach 20 Minuten konnten die Gäste die Partie völlig ausgeglichen gestalten und hatten Pech, als Referee Nicolas Winter nach einem Foul von Tom Rothe an Niklas Kreuzer nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte. Für die größte HFC-Chance sorgten jedoch die Gastgeber. Nach einer Ecke schoss Rothe seinen Teamkollegen Niklas Dams (40.) an, von dem der Ball an den Pfosten prallt. Einen abgefälschten Distanzschuss von Aaron Herzog (45.) lenkte BVB-Schlussmann Marcel Lotka zur Ecke.

Beide Teams bemühten sich nach dem Seitenwechsel um den Sieg. Die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel hatten erneut die Dortmunder. Den Schuss von Njinmah (56.) kratzte Felix Gebhardt aus dem Eck. Zwei Minuten später jagte Halles Nico Hug (58.) an der Latte des Dortmunder Tores. Nik Omladic (61.) scheiterte an Lotka. Auf der Gegenseite grätschte Halles Kapitän Jonas Nietfeld den Schuss von Can Özkan (63.) aus acht Metern zur Ecke. Doch nach einer guten Stunde verflachte das Geschehen. Neun Minuten vor dem Abpfiff hatte Nietfeld die Führung für die Gäste auf dem Kopf, platzierte den Ball aber genau in die Arme von Lotka.