Home

Regional

Sachsen-Anhalt

3. Liga: Dresden bezwingt Essen und träumt weiter von der 2. Liga

Dresden bezwingt Essen und träumt weiter von der 2. Liga

Dynamo Dresden darf weiter auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga hoffen. Am Samstag bezwangen die Sachsen Rot-Weiss Essen mit 2:1 (1:1). Ahmet Arslan (13.) hatte die Hausherren vor 30.699 Zuschauern mit einem Fallrückzieher sehenswert in Führung gebracht. Ron Berlinski (40.) egalisierte die Dresdner Führung zwischenzeitlich, ehe Dennis Borkowski (66.) den Favoriten endgültig auf die Siegerstraße brachte. In einer hitzigen Schlussphase sah Essens Björn Rother (83.) nach einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Dynamos Dennis Borkowski (r) im Angriff gegen Essens Clemens Fandrich. © Sebastian Kahnert/dpa

In einer rassigen und sehr dynamisch geführten Partie gingen die Hausherren früh in Führung. Nach einer Halbfeldflanke traf Arslan artistisch zum 1:0. Für den Topscorer der 3. Liga war es bereits der 19. Saisontreffer. Im Anschluss stand der Unparteiische, Martin Speckner, mehrfach im Mittelpunkt. Ein Foul an Dresdens Christian Conteh (20.) im Strafraum der Essener wertete das Schiedsrichtergespann nicht als elfmeterwürdig. Nur acht Minuten später die nächste kritische Situation: Nach einem Abstimmungsfehler zwischen Gäste-Torwart Jakob Golz und Abwehrspieler Meiko Sponsel erlief sich Borkowski den Ball und schob in das leer stehende Tor ein. Speckner bewertete einen vorangegangenen Zusammenprall zwischen Golz und Stefan Kutschke als Stürmerfoul, gab das Tor deshalb nicht. Auf der Gegenseite kamen die Gäste stattdessen zum überraschenden Ausgleich. Berlinski nutze einen katastrophalen Fehlpass von Dresdens Schlussmann Stefan Drljaca zum 1:1. Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte Drljaca (53.) seine Fehler wieder und parierte einen Abschluss von Thomas Eisfeld stark. Mit zunehmender Spielzeit wurde die SGD ihrer Favoritenrollen immer mehr gerecht. Während er in der 54. Minute noch am Außennetz scheiterte, machte es Borkowski wenig später besser, als er eine Flanke von Arslan überlegt einköpfte. Dresden blieb auch danach die aktivere, bessere Mannschaft. In einer emotional aufgeheizten Schlussphase verlor Essens Rother die Nerven und trat Torschütze Arslan in die Beine. Schiedsrichter Speckner verwies ihn des Feldes.

© dpa ⁄ Lucas Böhme