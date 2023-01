3:3 in Nürnberg: Aue mit starkem Härtetest

3. Liga: Erzgebirge Aue feiert ersten Sieg in 3. Liga

Der FC Erzgebirge Aue hat seine Leidenszeit in der 3. Fußball-Liga beendet. Am zehnten Spieltag feierte der in der Länderspielpause neu formierte Zweitliga-Absteiger den ersten Sieg. Im ersten Drittliga-Spiel nach dem Rücktritt von Präsident Helge Leonhardt und der Trennung von Cheftrainer Timo Rost kamen die Sachsen am Freitagabend zu einem 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Meppen. In einem kampfbetonten Spiel erzielten Tom Baumgart (31.), Dimitrij Nazarov (45.+4) und Steffen Nkansah (49.) vor 5480 Zuschauern im Erzgebirgsstadion die Treffer für die Mannschaft von Interimstrainer Carsten Müller.