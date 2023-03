1. FC Magdeburg bis auf Weiteres ohne Luc Castaignos

Tarife: Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Freitag

Die Gewerkschaft Verdi ruft nun auch im Norden von Sachsen-Anhalt die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks auf. Am Donnerstag soll es insbesondere im südlichen Sachsen-Anhalt Warnstreiks geben. Am Freitag dann soll die Arbeit unter anderem in Kitas und Horten in Magdeburg, dem Landkreis Harz, Stendal und dem Altmarkkreis Salzwedel niedergelegt werden, wie ein Sprecher der Gewerkschaft am Mittwoch sagte. Im Uniklinikum in Magdeburg sind am Freitag und zudem am kommenden Montag Warnstreiks geplant.