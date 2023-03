Schnee lockt Wintersportler in den Harz: Plusgrade möglich

Wetter: Regnerischer Donnerstag in Sachsen-Anhalt: Vereinzelt Glätte

Der Donnerstag in Sachsen-Anhalt wird regnerisch und neblig. Während morgens noch Schnee fällt, regnet es am Vormittag zunehmend, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Demnach werden bis zum Mittag zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee, im Harz bis acht Zentimeter, erwartet. Außerdem herrsche gebietsweise Nebel mit einer Sichtweite von weniger als 150 Metern. Örtlich kann es zu glatten Fahrbahnen kommen.