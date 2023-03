Stiftung will mindestens 24 Denkmäler im Land fördern

Bildung: Produktives Lernen in Schule und Betrieb für Schulabschlüsse

Mit einem Modell aus theoretischem Unterricht und einem hohen Praxisanteil in Betrieben will Sachsen-Anhalt mehr Schülerinnen und Schülern zu einem Schulabschluss verhelfen. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) kündigte am Dienstag in Magdeburg an, nach und nach ein flächendeckendes Netz mit Angeboten für das sogenannte Produktive Lernen in Schule und Betrieb aufbauen zu wollen. In jedem Landkreis solle es mindestens drei bis vier Schulen mit diesem Modell geben. Die Ministerin geht davon aus, dass mehrere Hundert Schüler profitieren können.