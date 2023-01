Landesmittel für Krankenhäuser: CDU-Fraktion gesprächsbereit

DRK: Kaum Reserven: Blutspendedienste sehen «rote Linie»

Der Mangel an Blutkonserven in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen verschärft sich. Es sei noch nicht so schlimm wie in Nordrhein-Westfalen, «aber wir sehen die rote Linie», sagte ein Sprecher des DRK-Blutspendedienstes in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen am Montag. «Wir leben derzeit von der Hand in den Mund.» Dabei sei insbesondere im Januar der Bedarf an Blutkonserven groß.