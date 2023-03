Viele Krankenhäuser gehen bei Bundes-Energiehilfen leer aus

Tarifkonflikt: Züge fahren wieder: Einschränkungen bei S-Bahn-Linie

Nach dem Warnstreik am Montag ist der Zugfernverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder «fast komplett» angelaufen. Der Regionalverkehr sei schon am Montag wieder gestartet, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag mit. Am Dienstagmorgen gab es demnach nur Einschränkungen bei der S-Bahn-Linie 2 in Mitteldeutschland zwischen Bitterfeld und Leipzig-Stötteritz. Die ersten Fahrten fielen aus, da noch nicht alle Fahrzeuge am richtigen Ort waren, hieß es. Der Warnstreik der Eisenbahngewerkschaft EVG hatte am Montag den Zugverkehr zum Erliegen gebracht.