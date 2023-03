Steuerzahlerbund: Schuldenuhr läuft 2023 rückwärts

Finanzen: 80 Millionen Euro mehr für die Kommunen im Jahr 2023

Sachsen-Anhalts Kommunen erhalten für Investitionen in diesem Jahr 80 Millionen Euro zusätzlich. Das Geld soll unter anderem zur Sanierung von Straßen eingesetzt werden, wie die CDU-Landtagsfraktion am Freitag mitteilte. Am Donnerstag hatte der Finanzausschuss den Etat 2023 in der Bereinigungssitzung abschließend beraten. Der Landtag will den Haushalt Ende März beschließen.