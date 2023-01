Krankenhausgesellschaft fordert Rettungsschirm für Kliniken

Gesundheit: Kliniken fordern: Hilfen rasch und unbürokratisch auszahlen

Die Klinken im Land zeigen sich erleichtert über das vom Bund angekündigte Milliarden-Hilfspaket in der Energiepreiskrise, verlangen aber auch eine möglichst rasche und unkomplizierte Auszahlung. Das berichtete der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag. Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft lobt demnach die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Dieser hatte am Mittwoch nach Beratungen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin gesagt: «Ich glaube, dass wir mit dem Geld rechtzeitig auf dem Platz sein werden. Es wird kein Krankenhaus in unmittelbare Not geraten.»