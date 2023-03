80 Millionen Euro mehr für die Kommunen im Jahr 2023

Demonstration: Mobilitätsprotest von Fridays for Future in mehreren Städten

In mehreren Städten in Sachsen-Anhalt hat es am Freitag Demonstrationen für eine klimafreundliche Mobilitätswende gegeben. So folgten in Magdeburg nach Angaben der Veranstalter etwa 1100 Demonstrierende dem Aufruf von Fridays for Future (FFF). In Halle gingen laut Veranstaltern 1500 Menschen auf die Straße. Die Polizei verfügte am Nachmittag noch nicht über abschließende Teilnehmerzahlen. Weitere Aktionen gab es in Dessau und Stendal. «Wir gehen heute für eine gerechtere Mobilität auf die Straße, die für alle Menschen im Ausbau und der Zugänglichkeit geeignet ist», sagte ein Sprecher von FFF.