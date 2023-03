Anklage wegen Schüssen auf islamische Gemeinde in Halle

Innovation: Neue Büroräume der Cyberagentur in Halle eröffnet

Die Cyberagentur des Bundes hat an ihrem Standort in Halle mehr Platz für Innovation geschaffen. Hier arbeite die Agentur an Ideen, die die Cybersicherheit in Deutschland in Zukunft umkrempeln sollen, sagte der Forschungsdirektor der 2020 ins Leben gerufenen Agentur, Christian Hummert, bei der Eröffnung der neuen Liegenschaft am Dienstagabend in Halle. Nicht über alle Projekte der Cyberagentur könne auch die Öffentlichkeit informiert werden. Ziel der Cyberagentur ist es, Forschungsprojekte zielgerichtet anzustoßen und zu finanzieren, die Deutschlands Sicherheit im Cyberraum stärken.