Musikfestival «KlangArt Vision» mit 21 Veranstaltungen

Ein besonderes Festival will zeitgenössische Musik bekannt und erlebbar machen. Dabei spielen auch regionale Talente eine Rolle. Die neue Ausgabe ist zwei Komponisten gewidmet.

Bis in den Sommer hinein können Liebhaberinnen und Liebhaber zeitgenössischer Klänge das Musikfestival «KlangArt Vision» genießen. Nach der Eröffnung am Sonntag durch die Staatskapelle Halle in der Georg-Friedrich-Händel-Halle stehen bis 24. Juni 21 Konzerte und Veranstaltungen an mehreren Orten in Sachsen-Anhalt auf dem Programm. Das Motto der fünften Ausgabe lautet den Organisatoren zufolge «Die Unbeantworteten Fragen». Das Festival sei den Komponisten Charles Ives (1874-1954) und Arnold Schönberg (1874-1951) gewidmet.

Für beide jährt sich in diesem Jahr der 150. Geburtstag. Beide seien zwar herausragende Komponisten des 20. Jahrhunderts - ihre Musik könnte jedoch unterschiedlicher nicht sein, hieß es. Das Festival wolle auch der Frage nachspüren, welchen Einfluss der US-Amerikaner Ives und der Österreicher Schönberg auf die Musik des 21. Jahrhunderts haben.

Veranstaltungen wird es den Angaben zufolge an 15 verschiedenen Spielstätten geben, darunter neben Orten in Halle und Magdeburg auch die Villa Westerberge in Aschersleben, das Rathaus von Quedlinburg, das Bauhaus-Museum Dessau und der Dom in Halberstadt. Ein Konzert wird Anfang Juni im Turmgraben der Moritzburg Halle zu Ehren des Musikers und Komponisten Frank Zappa (1940-1993) gespielt, wie es hieß. Seinen Abschluss findet das Musikfestival im Kloster Michaelstein in Blankenburg im Harz.

Mithilfe der Veranstaltungsreihe «KlangArt Vision» sollen Begegnungen zwischen vor allem regionalen Musikerinnen und Musikern und dem Publikum an ungewöhnlichen Orten möglich werden. Das Festival verstehe sich als «Brückenbauer», zudem sollen neue Räume für Musik erschlossen werden. Teils werde noch nie Gehörtes zur Aufführung kommen, hieß es.